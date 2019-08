Daily Mail: contatto Leonardo-Dybala: offerti 12 mln per 5 anni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dodici milioni di euro. È questa la proposta di ingaggio che Leonardo, ds del Paris Saint-Germain, avrebbe fatto a Paulo Dybala per convincerlo a lasciare la Juventus. Lo riporta il Daily Mail, che parla di una telefonata avvenuta tra i due, in cui il dirigente brasiliano avrebbe proposto alla Joya un contratto di cinque anni alle cifre sovra elencate. L'attaccante bianconero è il prescelto per raccogliere l'eredità di Neymar, ma serviranno circa 85 milioni di euro per strapparlo alla Vecchia Signora. Prima, però, Sarri dovrà avere a disposizione un degno sostituto.