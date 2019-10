Dieci ma non in pagella. Boateng, l'occasione del riscatto

© foto di www.imagephotoagency.it

Kevin Prince Boateng ha segnato un gol contro il Napoli e poi non ha praticamente mai inciso nella stagione della Fiorentina. Dal 10 sulle spalle, sebbene Vincenzo Montella lo veda da 9, c'era da attendersi certamente di più dopo le attese d'estate. Invece per adesso l'ex giocatore del Sassuolo ha portato grande personalità nello spogliatoio ma per adesso in campo poche zampate. Nelle due gare dove non ha giocato, la Viola ha vinto e lo score delle gare da lui disputate, peraltro solo una dal 1', quella del ko per 2-1 contro il Genoa, è di tre sconfitte, tre pareggi e una sola vittoria. Dove, però, è sceso in campo solo 6' col Milan.

167 minuti Ha giocato finora solo 167 minuti in Serie A, oltre ai 90 in Tim Cup contro il Monza. La media voto di Tuttomercatoweb.com è decisamente bassa, 5,6. Il suo ingresso in campo contro la Lazio ha portato alla furia di Franck Ribery contro Vincenzo Montella, caso poi rientrato. Da quel momento la Viola, certo non per colpa sua ma per una commistione di responsabilità, ha perso smalto e vigore. E ha perso la partita, soprattutto. Oggi ha un'occasione super per riscattarsi. E per dimostrare di valere il 10 della Fiorentina, contro il suo passato al Sassuolo.