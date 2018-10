Difese flop d'Europa: Frosinone più battuto. Ma il Fulham non sta meglio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche in questo caso il Frosinone è in testa a questa particolare classifica delle peggiori difese dei 5 principali campionati europei, sono 21 i palloni entrati nella porta ciociara nelle prime 8 gare. Stessi numeri per il Fulham, complice anche l'ultima sconfitta casalinga contro l'Arsenal per 5-1. In Liga è l'Huesca il fanalino di coda, mentre in Ligue 1 il Guingamp. Chiusura con la Bundes, dove il Norimberga ha la difesa più battuta ma nonostante questo si trova al 12esimo posto in classifica.

Serie A Frosinone, 21 gol in 8 partite

Premier League Fulham, 21 gol in 8 partite

Liga Huesca, 18 gol in 8 partite

Ligue 1 Guingamp, 18 gol in 9 partite

Bundesliga Norimberga, 16 gol in 7 partite