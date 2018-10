Dolcetto o scherzetto? Badelj, il parametro zero che deve ancora inserirsi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il suo no alla proposta di rinnovo della Fiorentina, su Milan Badelj si sono fiondati molti club, sia italiani che europei e alla fine è stata la Lazio a spuntarla, aggiudicandosi un giocatore che a Firenze ha fatto molto bene e che è riuscito a ritagliarsi spazio anche nella Nazionale croata al Mondiale, sfiorando un clamoroso successo. Il 1 agosto il comunicato del club biancoceleste: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Milan Badelj. Contestualmente si rende noto che il centrocampista croato ha sottoscritto un contratto quadriennale".

Quattro anni di contratto e la voglia di riportare i capitolini in Champions League anche grazie al suo contributo ma fino a questo momento Badelj non ha trovato lo spazio che si augurava di trovare, essendo di fatto la riserva del titolarissimo Lucas Leiva. Sette presenze in Serie A, una in Europa League, per un totale di 334 minuti nei quali il regista non ha però inciso più di tanto. L'ambiente diverso nel quale il giocatore deve confrontarsi ha certamente inciso sulla sua prima parte della stagione, quando arrivò alla Fiorentina gli servì un bel po' di tempo prima di diventare indispensabile, e per questo Simone Inzaghi dovrà avere ancora un po' di pazienza.

Gli acciacchi fisici non lo hanno poi aiutato, l'ultimo rimediato proprio nell'ultima partita, all'Olimpico contro l'Inter, nel momento in cui la Lazio aveva proprio bisogno di lui, vista la contemporanea assenza proprio di Lucas Leiva, ma la fortuna non gli ha sorriso e per questo Badelj dovrà cercare di recuperare il più in fretta possibile per diventare un giocatore sempre più importante per Inzaghi.