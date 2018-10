Dolcetto o scherzetto? Fred, dal derby mercato alla panchina con Mou

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fra le telenovele del mercato inglese c'è quella di Fred. A gennaio sembrava praticamente un giocatore del Manchester City. In estate è arrivato effettivamente a Manchester, ma sponda United. Con un blitz e 50 milioni allo Shakhtar Josè Mourinho si è tolto lo sfizio di soffiare il giocatore a Pep Guardiola.

Scelta che fin qui non si può definire del tutto soddisfacente, anche se le attenuanti non mancano: la situazione tra i Red Devils è tesa praticamente dal pre-campionato a partire dalla querelle fra il tecnico e Martial ed è proseguita con i malumori nel corso del campionato, con lo Special One sempre in bilico. Partito titolare, è retrocesso nelle gerarchie dopo sole tre partite. L'ultima delle quali, contro il Tottenham, in cui era stato uno dei pochi a salvarsi dalla figuraccia.

Da allora Fred ha alternato panchine a qualche spezzone di gara, fra alti e bassi. In campo contro lo Young Boys nell'esordio in Champions League ha offerto una prova incolore, finendo in panchina nelle gare più importanti: Valencia e Juventus.

A conti fatti per ora l'investimento non paga.