Dov'è finito mister 100 milioni?

Non si può certo parlare di stagione fallimentare quando si racconta ciò che sta facendo Andrea Belotti, ma è chiaro a tutti come il Torino abbia bisogno di qualcosa in più da parte del suo capitano, soprattutto da un punto di vista realizzativo.

ERRORE DA MATITA BLU - Contro la Roma, il numero 9 granata, avrebbe potuto pareggiare i conti a pochi minuti dalla fine pescato al centro dell'area da un assist al bacio fornito da Ola Aina. Ma come spesso è accaduto negli ultimi due anni, è mancato quel guizzo vincente che prima, per lui, sembrava solo una formalità. Un tiro alto che ha fatto sospirare Mazzarri, col tecnico che anche a fine partita ha sottolineato come gli errori stiano bloccando il salto di qualità di una squadra incompleta.

ALTRO CHE 100 MILIONI - Anche le valutazioni in chiave mercato devono essere ampiamente riviste perché se prima Cairo poteva chiedere 100 milioni senza creare scompiglio tra gli addetti ai lavori, adesso il valore del calciatore si è ampiamente ridimensionato. In Inghilterra sono sicuri: i granata hanno rifiutato 45 milioni offerti dal West Ham per averlo subito. Una cifra che non convince solo perché si parla del mercato invernale, non certo perché troppo bassa in generale.

CAMBIO DI PASSO - E' chiaro a tutti come il Torino, ma anche la Nazionale, abbiano bisogno di ritrovare il vecchio Gallo, quello dalla cresta sempre alzata e che fa la differenza su ogni pallone in area di rigore. Il tempo per recuperare terreno c'è e non è poco, ma dovrà essere lo stesso attaccante a guardarsi dentro e rilanciare le ambizioni toriniste a suon di gol.