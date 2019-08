Due settimane alla fine del mercato: Parma, giorni decisivi sugli esterni

Due settimane alla fine del calciomercato italiano: lo speciale di Tuttomercatoweb.com

Il calciomercato italiano finirà il 2 settembre alle ore 20:00 in punto. Due settimane tonde, dunque, prima del gong finale delle trattative.

In arrivo Pezzella. E non è finita Dopo un lungo tira e molla, sembra definita per l'arrivo di Giuseppe Pezzella dall'Udinese. Terzino sinistro, andrà così ad alternarsi a Gagliolo sull'out mancino del 4-3-3 della difesa di Roberto D'Aversa. Non è però finita. Perché Gagliolo può spostarsi anche al centro, lasciando spazio al ds Faggiano per l'arrivo di un altro giocatore polivalente, capace di giocare su entrambi gli out. Peter Ankersen del Copenhagen può essere il nome giusto, c'è però la concorrenza del Genoa mentre Andrea Conti pare aver scelto di restare al Milan. Tra le altre idee Davide Santon della Roma.

Movimenti in attacco Con il ritorno di Roberto Inglese l'attacco titolare è fatto ma i ducali cercano di rifinire il reparto. Musa Barrow dell'Atalanta è un'ipotesi, piace anche Adam Ounas del Napoli che pare però diretto verso la Francia. Curiosità: il Parma ha lasciato liberi tra gli altri il 4 e il 20, numeri che potranno essere vestiti proprio dai nuovi acquisti.

Le uscite: nessun titolare L'ossatura titolare del Parma è fatta e adesso il ds Faggiano dovrà occuparsi di sfoltire la rosa. Partirà forse Kastriot Dermaku, seguito da un poker in Serie B. Via anche Fabio Ceravolo, oltre a lui pure Yves Baraye, José Machin e Marcello Gazzola.