È l'estate di Gianluigi Donnarumma: sperare ancora nel progetto Milan?

Oggi è il primo luglio, data che solitamente dà il gong alle trattative. Con il campionato in corso è ancora lontano il momento dell'inizio delle contrattazioni. TMW propone una lista dei nomi che ci accompagneranno questa lunga estate

LA SPERANZA ULTIMA A MORIRE - Perché già tre anni fa Gianluigi Donnarumma aveva rinnovato un contratto contro le idee del proprio procuratore, Mino Raiola, per rimanere al Milan. A posteriori un errore dal punto di vista dei risultati, visto che non è mai arrivata una qualificazione in Champions League che potesse giustificarne l'amore incondizionato, ottima per le finanze del portiere che è riuscito a percepire un quadriennale da 6 milioni di euro annui. Però il calcio non è solo moneta e passione, è anche vincere trofei.

NON CI SONO OFFERTE? Dall'altro lato la speranza è quella di avere presto una nuova società con cui dialogare al meglio. Perché se è vero che Raiola ha vissuto momenti di difficoltà con Fassone e Mirabelli, dall'altra ha riportato Ibrahimovic a Milano e stava pensando a inserire anche Dumfries come terzino destro. Si vedrà, però è evidente che i rapporti siano ritornati quelli dei buoni tempi, al netto della scelta di non rinnovare il contratto a Bonaventura. Che però ha grande mercato tra la fascia medio-alta, non è un grosso problema.