Il Chelsea bussa per Dries Mertens, il Napoli risponde con un richiesta alta. Per usare con un eufemismo: secondo quanto riferito da ESPN, infatti, il club azzurro avrebbe chiesto 47 milioni di euro a quello inglese per l'attaccante belga, in scadenza di contratto a fine stagione. Prevedibile la risposta del Chelsea, che difficilmente si avvicinerebbe a una valutazione di questo tipo.