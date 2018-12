Euro 2020, Gruppo D: Svizzera favorita. Bagarre tra Danimarca e Irlanda

© foto di Imago/Image Sport

Il Gruppo D delle qualificazioni a Euro 2020 è senza dubbio uno dei più equilibrati. La Svizzera di Petkovic, testa di serie per ranking e rendimento in Nations League, è la favorita per la vittoria finale, anche se dovrà sperare nella buona forma dei suoi uomini principali. Shaqiri, Xhaka e Lichtsteiner sono le basi su cui costruire la qualificazione, con il bomber Seferovic e il giovane Embolo a completare il quadro. E' andata peggio alla Danimarca, che ha pescato bene per quanto concerne la prima fascia, ma non benissimo per quanto riguarda la terza. Saranno proprio gli scandinavi a giocarsi il secondo posto con l'Irlanda, formazione che non ha campioni in rosa ma che in questi appuntamenti, soprattutto grazie alle gare casalinghe, ha storicamente messo in crisi anche le big. I danesi si stringono intorno a Eriksen, giocatore con maggiore qualità e proveniente dal top della Premier League. Cornelius e Pione Sisto sono i terminali che proveranno a migliorare i rispettivi scores per centrare la qualificazione. Kjaer è il capitano nonché guida dell'intera rosa. La Georgia è sicuramente un passo avanti rispetto a Gibilterra, con la giovane stellina Chakvetadze che proverà a ripetersi dopo aver segnato un gol storico in Nations League. Queste ultime, sono le squadre che proveranno a rubacchiare qualche punto alle formazioni più quotate, comunque senza nessuna ambizione di centrare la qualificazione.