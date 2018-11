Eurorivali - CSKA Mosca, torna il sereno ma il primo posto è lontano

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Le ultime due vittorie in campionato hanno risollevato le sorti del CSKA Mosca in classifica: recuperati punti importanti rispetto alle contendenti, anche se lo Zenit rimane lontano, a ben otto punti, nonostante lo scontro diretto di due settimane fa. In vista della sfida al Viktoria Plzen i moscoviti hanno comunque dimostrato di essere tornati in pista, anche se sembra tardi per rientrare in pista per la qualificazione.

Ultime cinque partite

Anzhi-CSKA 0-2 (Vlasic, Chalov)

Dinamo Mosca-CSKA Mosca 0-0

CSKA Mosca-Roma 1-2 (Sigurdsson)

CSKA Mosca-Zenit 2-0 (Chalov, Sigurdsson)

Akhmat-CSKA Mosca 0-2 (Magnusson, Zhamaletdinov)

Posizione in campionato: 3°