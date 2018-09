Eurorivali - Dudelange fa la voce grossa in patria: è settebello

Dopo la storica partita contro il Milan, il Dudelange riprende a calarsi nella realtà lussemburghese. Ieri è arrivato un agile successo contro il Kehlen nel secondo turno di Coppa nazionale. Ad eccezione del portiere Frising il tecnico Dino Toppmoller schiera chi non è sceso in campo in Europa League, fra cui l'ex laziale Bisevac in difesa. Mercoledì torna il campionato, dove la squadra è attardata avendo giocato due partite in meno.

Ultime cinque partite

F91 Dudelange-Mondorf les Bains 1-4 - Sinani

Cluj-Dudelange 2-3 - Tambe, Omrani

UNA Strassen-Dudelange 0-2 - Stolz, Sinani

Dudelange-Milan 0-1

Kehlen-Dudelange 1-7 - Agovic (4), Perez (2), Jensen

Posizione in campionato: 11°