Eurorivali - Eintracht Francoforte, Haller non si placa: altra doppietta

L'Eintracht Francoforte continua a stupire e grazie ad un'altra doppietta di Sebastien Haller, sempre più in forma, si conferma una solida realtà della Bundesliga. Il tre a zero ottenuto a Stoccarda dà ulteriori certezze sulla pericolosità della formazione di Adi Hütter, che domina anche il Gruppo H di Europa League a dispetto della presenza di squadre temibili come Lazio e Olympique Marsiglia.

Ultime cinque partite:

Hoffenheim-Eintracht 1-2 (Rebic, Jovic)

Eintracht-Dusseldorf 7-1 (Jovic 5, Haller 2)

Eintracht-Apollon (Kostic, Haller)

Norimberga-Eintracht 1-1 (Haller)

Stoccarda-Eintracht 0-3 (Haller 2, Muller)

Posizione in campionato: 5°