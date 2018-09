Eurorivali - Eintracht, non basta l'ex Udinese Fernandes

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come pronosticabile la stagione dell'Eintracht è in salita, dopo le pesanti cessioni di Boateng e Wolf e l'addio del condottiero Kovac. Contro il Lipsia nell'ultimo turno l'illusorio vantaggio firmato Gelson Fernandes (ex Udinese) è stato vanificato da un mani in area di Kostic, che ha portato al rigore trasformato da Forsberg. Stagione complicata ma il calendario fin qui non ha aiutato. E mercoledì trasferta a Mönchengladbach. Avversario da non sottovalutare per la Lazio, come insegna l'impresa della squadra di Adi Hutter a Marsiglia.

Ultime cinque partite

Friburgo-Eintracht 0-2 - Muller, Haller

Eintracht-Werder 1-2 - Haller rig.

Dortmund-Eintracht 3-1 - Haller

Marsiglia-Eintracht 1-2 - Torrò, Jovic

Eintracht-Lipsia 1-1 - Gelson Fernandes

Posizione in campionato: 13°