Eurorivali - Liverpool inarrestabile. Klopp cerca il record di Rodgers

Se c'era un avversario da evitare in questo momento per il Napoli era proprio il Liverpool. I Reds sono la squadra più in forma d'Europa: 7 vittorie in altrettante partite, fra Premier e Champions. Dopo le tre reti segnate al Paris Saint-Germain ne arrivano altrettante al Southampton, una pratica, quest'ultima, archiviata dopo soli 45 minuti. I tifosi reds sognano: se contiamo la vittoria contro il Brighton dell'ultima giornata del passato campionato sono 7 vittorie di fila solo in Premier League. E si può iniziare a sognare il record della squadra di Brendan Rodgers capace di vincerne 11 di fila nel 2014. Stesso record, a cavallo delle stagioni 1989-90 e 1990-91, appartiene alla squadra di Kenny Dalglish.

Ultime cinque partite

Liverpool-Brighton 1-0 - Salah

Leicester-Liverpool 1-2 - Mané, Firmino

Tottenham-Liverpool 1-2 - Wijnaldum, Firmino

Liverpool-PSG 3-2 - Sturridge, Milner rig., Firmino

Liverpool-Southampton 3-0 - Hoedt aut., Matip, Salah

Posizione in campionato: 1°