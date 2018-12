Eurorivali Napoli: tutte prime in solitaria. Anche il Liverpool

© foto di Imago/Image Sport

Questi i risultati delle eurorivali del Napoli nell'ultimo turno dei rispettivi campionati.

Liverpool E' primo in solitaria in Premier League il Liverpool di Jurgen Klopp. Sorpasso sul Manchester City che ha perso contro il Chelsea per 2-0, i Reds hanno invece passeggiato per 4-0 sul campo del Bournemouth. Tre i gol di Salah, poi l'autogol di Cook.

Paris Saint-Germain Niente campionato per il PSG: la sfida contro il Montpellier è stata rinviata per la protesta dei Gilet Gialli che ha invaso le strade della capitale. Il PSG resta comunque a +13 dal Lille che ha una gara in più.

Stella Rossa 3-0 casalingo contro il Napredak per la Stella Rossa. Apre Simic, autogol ospite di Veskovac, chiude El Fardou: il primato è consolidato con diciotto vittorie e due pari in venti gare giocate, +9 dal Radnicki che è secondo in graduatoria