Eurorivali - Olympique Marsiglia, è crisi. Terza sconfitta consecutiva

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sconfitta pesantissima per l'Olympique Marsiglia nel weekend, non esattamente il percorso migliore per il ritorno dell'Europa League: vittoria perentoria, ieri, del Montpellier contro la squadra di Rudi Garcia. I padroni di casa si impongono grazie alle reti di Laborde (doppietta) e Lasne per il 3-0 finale. Con questo risultato la squadra resta al secondo posto in coabitazione con il Lille con 25 punti, Il Marsiglia resta sesto a 19. A Roma, tra tre giorni, servirà tutt'altro tipo di prestazione per riuscire a fermare la squadra di Inzaghi.

Ultime cinque partite:

OM-Caen 2-0 (Mitroglou, Thauvin)

Nizza-OM 0-1 (Sanson)

OM-Lazio 1-3 (Payet)

OM-PSG 0-2

Montpellier-OM 3-0

Posizione in campionato: 6°