Eurorivali - PSG dominatore in Francia. Torna Buffon, super Di Maria

Dopo il ko in Europa, il PSG rialza la testa in patria. Sesto successo in altrettante partite di Ligue 1 per la squadra di Thomas Tuchel. Ritorno in campo per Gianluigi Buffon, dopo tre partite consecutive in campionato. Contro il Rennes il portiere si è trovato costretto a raccogliere il pallone dalla rete dopo soli 11 minuti, a seguito di una sfortunata autorete di Rabiot. Alla lunga la netta differenza tecnica ha permesso ai parigini di ribaltare l'incontro. Spicca un Angel di Maria in gran forma e autore di un bel gol mentre si scopre goleador Thomas Meunier: il belga ha segnato la sua seconda rete consecutiva. Timbra il cartellino anche il nuovo acquisto Choupo-Moting. Sono già cinque le lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici, campionato che rischia di essere ammazzato a tempo di record.

Ultime cinque partite

PSG-Angers 3-1 - Cavani, Mbappé, Neymar

Nimes-PSG 2-4 - Neymar, Di Maria, Mbappé, Cavani

PSG-Saint Etienne 4-0 - Draxler, Cavani rig., Di Maria, Diaby

Liverpool-PSG 3-2 - Meunier, Mbappé

Rennes-PSG 1-3 - Di Maria, Meunier, Choupo-Moting

Posizione in campionato: 1°