Eurorivali - Real Madrid, primato al minimo dei giri

È bastato un gol di Asensio al Real Madrid per battere la Real Sociedad. Agganciato al comando della classifica il Barcellona. Per l'ultima partita il tecnico Julen Lopetegui ha preferito far riposare Dani Carvajal e Toni Kroos, così come Marcelo e Bale, questi ultimi due in panchina. Dal ko in Supercoppa contro l'Atlético, il Real non ha più sbagliato nulla se si eccettua un pareggio a Bilbao contro l'Athletic. Anche senza Cristiano Ronaldo la squadra va. E in casa Roma se ne sono già accorti. I giorni che verranno saranno indicativi circa la condizione e le ambizioni dei blancos: mercoledì trasferta al "Sanchez Pizjan" dove lo attende il Siviglia, mentre sabato al "Berbabeu" è tempo di derby contro l'Atlético.

Ultime cinque partite

Girona-Real Madrid 1-4 - Ramos rig., Benzema (2, 1 rig.), Bale

Real Madrid-Leganés 4-1 - Bale, Benzema (2), Ramos rig.

Athletic-Real Madrid 1-1 - Isco

Real Madrid-Roma 3-0 - Isco, Bale, Mariano

Real Madrid-Espanyol 1-0 - Asensio

Posizione in campionato: 1°