Eurorivali - Stella Rossa, pari da moviola nel derby di Belgrado

Dopo il pari storico contro il Napoli lo Stella Rossa trova le risorse per affrontare il Partizan nell'ultimo turno di campionato. Il derby di Belgrado è sofferto con la squadra di Milojevic che va sotto per il gol di Ricardo Gomes al 33' e nella ripresa rischia di soccombere, con una traversa e un salvataggio sulla linea a evitare lo 0-2. A 17 minuti dalla fine, sugli sviluppi di calcio d'angolo, Boakye incorna trovando la respinta del portiere, probabilmente oltre la linea: in Serbia non c'è la VAR, l'arbitro convalida il gol fantasma. Una decisione che mantiene lo Stella Rossa al comando della classifica con due punti di vantaggio sugli arci-rivali.

Ultime cinque partite

Salisburgo-Stella Rossa 2-2 - Ben Nabouhane (2)

Vojvodina-Stella Rossa 1-4 - Pavkov, Ben Nabouhane (2, 1r), Babic

Stella Rossa-Radnik 6-0 - Boakye (2), Marin, Jonathan Cafu, Causic, Stojiljkovic

Stella Rossa-Napoli 0-0

Partizan-Stella Rossa 1-1 - Boakye

Posizione in campionato: 1°