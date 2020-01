Dopo un avvio di stagione ai margini a causa di problemi fisici, Francesco Cassata ha esordito in maglia Genoa alla sesta giornata nel pesante ko contro la Lazio. Nella seconda metà del girone d'andata il centrocampista ex Sassuolo ha trovato continuità nonostante i cambi di allenatore, ma per il momento la media voto non lo premia, anzi. Cassata infatti è al 4° posto nella flop10 riguardante gli acquisti del mercato estivo, anche se il rendimento sottotono della squadra e i troppi cambi di allenatore (Nicola è il terzo stagionale) hanno inevitabilmente inciso.

I numeri di Cassata al Genoa, 4° nella Flop10 degli acquisti estivi

Presenze in campionato: 11

Minuti giocati: 786

Gol e assist: /

Media voto TMW: 5,39