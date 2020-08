France Football attacca dopo l'eliminazione: "Questa Juve non merita Cristiano Ronaldo"

Cristiano Ronaldo si arrabbia, le prova tutte, carica i compagni, segna due gol e alla fine, è inconsolabile. Chiellini lo va ad abbracciare ma il portoghese non concepisce la sconfitta ed è freddo, rimane solo al centro del campo. Questo Cristiano Ronaldo è troppo grande per la Juventus? Se lo chiede France Football, rispondendo semplicemente che questa questa Juve semplicemente non merita Cristiano Ronaldo. CR7 ha provato ancora una volta di tutto nella sfida contro il Lione, ma il gioco balbettante visto in campionato non poteva che fa presagire qualcosa di simile anche contro la squadra di Garcia. E le parole di Bonucci, secondo cui la Juve deve essere contenta per aver vinto lo Scudetto, fanno ancora più male, perché la mentalità del lusitano è quanto di più lontano da quanto dichiarato dal centrale a fine partita.