Gazzetta - Fiorentina-Chiesa: può finire fuori rosa se prosegue linea dura

© foto di Federico De Luca

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Federico Chiesa alla Fiorentina e ipotizza uno scenario tanto clamoroso quanto inatteso. Dopo gli incontri andati in scena ieri a New York, principalmente con Joe Barone, il numero 25 viola è sembrato scuro in volto e con poca voglia di parlare. La dirigenza è stata nuovamente chiara, Chiesa non si muoverà da Firenze, ma come detto per la rosea la situazione non è ancora così definita.

Ipotesi Chiesa fuori rosa? - O Chiesa si rimette in riga, o viene messo fuori rosa. Questo il riassunto fatto dal quotidiano dell'intricata vicenda, uno scenario come detto mai emerso prima e che avrebbe ripercussioni clamorose sulla rosa di Vincenzo Montella e più in generale sull'ambiente viola. Detto questo, Chiesa non sembra comunque avere la minima intenzione di andare allo scontro col club che l'ha cresciuto e come da lui stesso confermato nei prossimi giorni ci sarà nuovamente modo di parlare del futuro "come si fa in una famiglia".