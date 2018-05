I giovani talenti in vetrina nelle due migliori accademie dell'Est Europa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una graduatoria stilata verso la fine dello scorso ottobre dal CIES, osservatorio sul calcio, sanciva come l'accademia più produttiva nel calcio europeo fosse quella dell'Ajax, ed alle spalle dei Lancieri ci fossero due grandi club dell'Est Europa, rispettivamente la Dinamo Zagabria al secondo posto e il Partizan Belgrado al terzo. Anche quest'anno le due squadre hanno visto affacciarsi numerosi giovani nei ranghi delle loro prime squadre, e in questo spazio dedicato all'Est europeo, andiamo a vedere chi saranno i prossimi gioielli che potrebbero arrivare da Dinamo e Partizan. Le due migliori accademie dell'ex Jugoslavia, ma non solo.

DINAMO - Il primo nome preso qui in esame non può che essere quello di Ante Coric. Come vi abbiamo ampiamente raccontato e documentato sulle pagine di TuttoMercatoWeb, il centrocampista classe '97, già nel giro dei titolari da un paio di stagioni, si sta preparando al grande salto che dovrebbe avvenire con la maglia della Roma. Per la verità nella stagione che va concludendosi, e che dovrebbe vedere i suoi tornare alla vittoria dopo l'anno di interruzione del Rijeka, non ha brillato particolarmente. Soprattutto per continuità. Chi invece lo ha fatto è Filip Benkovic: il centralone coetaneo di Coric è stato tra i migliori in squadra, con anche 4 reti all'attivo che ne hanno fatto impennare il valore di mercato. Inter e Borussia Dortmund lo seguono con attenzione. Rimanendo sempre all'interno del reparto arretrato, ma spostandosi sull'out mancino di difesa, Borna Sosa ('98) avrebbe invece convinto lo Stoccarda a puntare su di lui per l'anno prossimo. Occhi puntati anche sui due centrocampisti classe '98 Nikola Moro e Dani Olmo, quest'ultimo spagnolo arrivato dal Barcellona B.

PARTIZAN - Sulla sponda bianconera di Belgrado, nonostante il titolo perso contro i rivali della Stella Rossa, non si è smesso certamente di lanciare giovani talenti ed anche per la prossima sessione di mercato è già pronta una vetrina niente male. In ordine di ruolo, ci si imbatte in un millennial che in patria hanno già ribattezzato come il "nuovo Vidic": Svetozar Markovic, classe 2000. Mourinho sembrerebbe aver preso sul serio le voci e parrebbe volerci fare un pensierino. Altri due suoi coetanei promettono molto bene sulla trequarti: trattasi di Armin Djerlek, già inserito in prima squadra, e Jovan Kokir, ancora con la squadra giovanile e messosi in luce nell'ultima Viareggio Cup. Chi sembrava aver perso la strada, ma ha ritrovato la luce in maglia bianconera, è Danilo Pantic ('96): lo dimostra la fuga e ritorno in prestito dopo averne già collezionati in serie, dal Chelsea. Djukic lo ha ricollocato da mezzala e lì sta facendo la differenza: vederlo coi Blues è un utopia, ma l'aria rivitalizzante di casa gli permetterà di ambire ad un salto di qualità. Infine c'è anche un attaccante centrale da tener di vista: Djordje Jovanovic. A 19 anni ha segnato 4 gol in pochi spezzoni, per una media di una rete ogni 67'.