Giro d'Italia: Calabria, Gattuso simbolo. Berardi, il talento

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Calabria ha dato alla Nazionale giocatori poi divenuti campioni del mondo: Gennaro Ivan Gattuso è il simbolo di questa terra, per la tenacia con cui è riuscito a farsi spazio come calciatore, diventando un pilastro del centrocampo di un Milan fra i più forti di tutti i tempi. Campione del mondo è anche Vincenzo Iaquinta, capace di segnare in due edizioni differenti della rassegna iridata. È nato in Inghilterra ma è di fatto un calabrese Simone Perrotta, anch'egli fra i protagonisti di Germania 2006. Stefano Fiore e Mark Iuliano sono altri giocatori che si sono distinti in Serie A e con la maglia azzurra. Oggi ci sono molte aspettative su Domenico Berardi, da anni fiore all'occhiello del Sassuolo in attesa del grande salto. A livello di club le calabresi hanno scritto imprese epiche: il 7° posto del Catanzaro 1980-81, la salvezza della Reggina (2006-07) nonostante il -11 e la clamorosa rimonta del Crotone, salvo nonostante alla fine del girone d'andata avesse raccolto appena 9 punti.