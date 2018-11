Giro d'Italia: Campania, l'attacco non ha eguali

Fantasia al potere e talento puro. Basti vedere i giocatori più rappresentanti di oggi: Lorenzo Insigne e Fabio Quagliarella, ma anche il killer instict di Ciro Immobile, l'esperienza internazionale di Mimmo Criscito e l'immenso potenziale di Gianluigi Donnarumma. La regione Campania ha poco da invidiare a livello di materiale calcistico, offrendo un grande contributo alla causa della Nazionale. E anche in passato ha regalato all'Italia campioni come Fabio Cannavaro o Ciro Ferrara. O Vincenzo Montella, adottato da calciatore all'Empoli, così come Totò Di Natale. Empoli che ha messo in mostra l'abilità di Maurizio Sarri da allenatore: il tecnico è toscano d'adozione ma nato a Napoli. A livello di club il dominio del Napoli è assoluto: unica squadra a vincere titoli nazionali e internazionali. A cavallo degli anni '70 e '80 a far compagnia ai partenopei ci ha pensato l'Avellino, con dieci partecipazioni consecutive al massimo campionato. Fugaci le esperienze di Salernitana e Benevento.