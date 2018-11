Giro d'Italia: Emilia-Romagna, la vera stella è in panchina

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sette campionati vinti, tutti dal Bologna, l'ultimo nel 1964. L'Emilia Romagna negli anni seguenti si è distinta soprattutto fuori dai confini nazionali nel periodo del Parma di Tanzi. I ducali sono l'ultima squadra italiana ad aver alzato la Coppa UEFA (1999) oggi Europa League. Regione particolarmente florida per il calcio come dimostrano le quattro rappresentanti in Serie A e un totale di 10 società professionistiche. Giacomo Bulgarelli è stato uno dei grandi calciatori del passato, protagonista dell'ultimo scudetto del Bologna ma anche Luca Toni, campione del mondo nel 2006 e Carlo Ancelotti hanno tenuto alta la bandiera della regione. Ancelotti in particolar modo si è distinto come grande calciatore e poi come allenatore (7 trofei UEFA, nessuno come lui). Il suo mentore un romagnolo doc che ha cambiato il calcio italiano: Arrigo Sacchi. Lo scenario attuale vede 25 giocatori in Serie A, nessuna vera e propria stella e tante promesse non del tutto mantenute (Santon e Saponara su tutti).