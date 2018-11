Giro d'Italia: Friuli-Venezia Giulia, ieri Zoff oggi Meret

Terra di grandi giocatori e allenatori, che hanno scritto pagine importantissime del calcio italiano. Era friulano il primo giocatore ad alzare la Coppa dei Campioni: Cesare Maldini, poi divenuto commissario tecnico dell'Italia Under 21 più vincente di sempre. Maldini che è stato vice di un altro friulano doc come Enzo Bearzot, artefice dell'Italia che incantò in Argentina nel 1978 e vinse i Mondiali del 1982. Ad alzare quel trofeo una vera e propria istituzione: Dino Zoff da Mariano del Friuli. Impossibile non citare in tempi più moderni Fabio Capello: suo il gol col quale l'Italia ha espugnato per la prima volta Wembley e ancor più brillante il suo curriculim da allenatore con 7 scudetti vinti in due nazioni diverse e una Coppa dei Campioni. Sono 10 oggi i friulani in Serie A, 4 dei quali portieri: il più interessante è Alex Meret mentre a centrocampo spicca Bryan Cristante, passato in estate alla Roma per 30 milioni.