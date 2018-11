Giro d'Italia: Liguria, Chiesa ed El Shaarawy le stelle

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La regione madre del calcio italiano, avendo visto nascere la prima società calcistica, il Genoa nel 1893. 10 i campionati fin qui vinti, terza regione più vincente in Italia. A ciò va aggiunta una Coppa delle Coppe con la Sampdoria nel 1990. La regione oggi vanta 5 squadre professionistiche, numero impressionante se guardiamo la popolazione (1,5 milioni di abitanti). La regione ha consegnato al calcio italiano uno dei centravanti più prolifici come Roberto Pruzzo. “O Rei” di Crociefieschi ha fatto sognare i tifosi della Roma, vincendo lo scudetto del 1983 assieme a un altro ligure: Sebino Nela. Oggi la regione ha 6 rappresentanti in Serie A e spicca soprattutto il talento in attacco dove Federico Chiesa rappresenta il futuro del calcio italiano e Stephan El Shaarawy è ormai un affermato giocatore di livello internazionale. E occhio al predestinato Pietro Pellegri: è il più giovane esordiente in Serie A, il terzo marcatore più giovane e il secondo più giovane marcatore in Ligue 1, dietro a un certo Kylian Mbappé.