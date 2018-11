Giro d'Italia: Lombardia, la più rappresentata in A. Tanta qualità

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La regione più popolosa d'Italia (10 milioni di abitanti) è ovviamente quella che dà più calciatori alla Serie A: 342. 11 le squadre professionistiche, 36 scudetti equamente divisi fra Milan e Inter e 10 Coppe dei Campioni/Champions League, sempre portate dai due giganti di Milano. Tanta è l'abbondanza nel ricordare i grandi calciatori del passato: Giacinto Facchetti, Beppe Bergomi, Franco Baresi e Paolo Maldini meritano una menzione in qualità non solo di grandi calciatori ma anche di bandiere. Come non citare Giuseppe Meazza, a cui è intitolato lo stadio di San Siro. Ha giocato per entrambe anche se la stragrande maggioranza della carriera è stata vissuta in nerazzurro. Lombardo è anche il più prolifico marcatore della Nazionale italiana: Gigi Riva, nato a Leggiuno. Anche ai giorni d'oggi la regione è florida: chi spicca particolarmente è Patrick Cutrone. È il ventenne più prolifico visto in Serie A e sta diventando un giocatore indispensabile per il Milan.