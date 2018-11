Giro d'Italia: Molise, Antenucci l'alfiere. Si fatica a emergere

© foto di Insidefoto/Image Sport

Con poco più di 300mila abitanti è la seconda regione più piccola d'Italia, nonché la più giovane. Per queste ragioni il Molise ha contribuito meno di altre a livello calcistico nel calcio italiano. Negli anni '80 però il Campobasso ha dato lustro alla sua terra, giocando per cinque stagioni consecutive in Serie B e ottenendo risultati storici: su tutti il successo in Coppa Italia contro la Juventus di Michel Platini e Zibì Boniek nel 1985. Alfiere del Molise in Serie A per anni è stato il solo Luigino Pasciullo da Montemitro. Terzino dell'Atalanta, è tutt'ora l'unico molisano ad aver giocato in una competizione europea, nel suo caso la Coppa UEFA. Oggi il portabandiera è Mirco Antenucci, bomber che per anni è stato considerato semplicemente da Serie B ma che alla prima stagione da titolare in Serie A è andato in doppia cifra. L'attaccante ha tenuto alto il nome del Molise anche in Inghilterra, nella sue due stagioni al Leeds United segnando 19 reti in 80 partite.