Giro d'Italia: Sicilia, il più forte di tutti è.... bresciano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il calcio come riscatto sociale. Questo ha rappresentato lo sport più popolare per quest'isola: basti pensare a Pietro Anastasi. Attaccante catanese, fu più di un idolo per i tifosi della Juventus negli anni '70, in quanto simbolo di rivalsa per tutte le persone che nel periodo del boom economico si erano trasferite dal Sud Italia a Torino. Compagno di squadra nella sua Juventus il palermitano Beppe Furino, per anni il giocatore con più scudetti vinti in un'unica squadra (8). Qualche anno dopo farà impazzire Torino e l'Italia intera Totò Schillaci, l'uomo delle notti magiche dei Mondiali del '90. Curiosità: sono siciliani i primi due portieri ad aver segnato in Serie A, ossia Michelangelo Rampulla e Massimo Taibi. Oggi il giocatore più rappresentativo è Mario Balotelli, sebbene sia bresciano di adozione. A livello di club tre squadre hanno raggiunto la Serie A: Palermo, Catania e Messina. Solo i rosanero hanno assaggiato il palcoscenico europeo, lanciando molti giocatori poi divenuti campioni del mondo nel 2006.