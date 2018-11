Giro d'Italia: Toscana, quanta Juventus presente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Molte le società professionistiche toscane, ben 10. Le vittorie però sono solo della Fiorentina: 2 scudetti, 6 coppe Italia e una Coppa delle Coppe , peraltro alla prima storica edizione. Fiorentina anche prima italiana finalista in Coppa dei Campioni. Terra di grandi allenatori, dicevamo: a partire da Ferruccio Valcareggi, ct dell'unico successo dell'Italia in un Europeo (1968) e finalista dei Mondiali del 1970. Tradizione azzurra proseguita con Marcello Lippi, ct del Mondiale vinto nel 2006 in Germania. Oggi la scuola toscana ci regala il meglio: Allegri, Spalletti, Mazzarri e Sarri (quest'ultimo però nato in Campania). E fra i giocatori? Menzione speciale per il pratese Paolo Rossi, eroe di Spagna '82 insieme a Marco Tardelli, da Careggine (LU). Restando ai giorni nostri la Toscana ha regalato la base della difesa della Juventus e dell'Italia: Buffon (record di presenze in azzurro), Barzagli e Chiellini, a cui si è aggiunto Rugani. Il più grande talento oggi è un altro juventino, ma gioca più avanti: Federico Bernardeschi.