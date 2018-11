Giro d'Italia: Valle d'Aosta, Pellissier unico portabandiera in A

Fonte: ha collaborato Davide Pellegrino

Regione storicamente poco calcistica, la Valle d'Aosta punta maggiormente sugli sport invernali. Il massimo risultato ottenuto, la permanenza per quattro stagioni consecutive in C2 dell'Aosta tra il 1991 e il 1995 e più recentemente una fugace apparizione in Lega Pro Seconda Divisione del Saint-Christophe Vallée d'Aoste (stagione 2012-13, 15° posto e retrocessione dopo i playout). Oggi per trovare una rappresentante bisogna scendere in Eccellenza, con Pont Donnaz Hone Arnaz e Aygreville a battagliare contro le piemontesi. Tra i giocatori, però, c'è chi tiene alta la bandiera in Serie A: Sergio Pellissier, aostano, 39 anni, quarto miglior marcatore in attività del massimo campionato. Una lunga esperienza ad alti livelli l'ha avuta Paolo De Ceglie, pluricampione in Serie A con la maglia della Juventus e oggi svincolato, dopo una breve esperienza al Servette, in seconda divisione svizzera. L'attuale scenario vede pochissimi professionisti: in tre militano in Serie C ed è in rampa di lancio nella Juventus Primavera il giovane Hans Nicolussi Caviglia, 18 anni.