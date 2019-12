© foto di Marco Iorio/Image Sport

Era dalla stagione 2011/12 che tre italiane non staccavano nello stesso anno il pass per gli ottavi di finale di Champions League. In quella circostanza, a superare la fase a gironi della massima competizione per club furono Inter, Milan e Napoli, mentre quest'anno al posto delle due milanesi ci sono Atalanta e Juventus.

Non si tratta tuttavia di un precedente beneaugurante: in quella circostanza, infatti, Inter e Napoli furono subito eliminate agli ottavi, rispettivamente da Olympique Marsiglia e Chelsea (futuro campione), mentre il Milan allora allenato da Massimiliano Allegri fu eliminati ai quarti dal Barcellona.