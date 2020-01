Gli affari della settimana - Lazaro, rialzati coi Magpies. Conte mai convinto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ufficialità è fresca di giornata, Valentino Lazaro è un nuovo giocatore del Newcastle. Una trattativa, quella fra Inter e Magpies, durata circa 2 settimane che si è conclusa con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Concorrenza folta, ma Newcastle convinto dal primo momento - Il club inglese, col tecnico Bruce in testa, è stato convinto fin dal primo giorno di trattativa delle qualità di Lazaro. Le prime squadre ad interessarsi sono state West Ham e Werder Brema, era il 15 gennaio, e il giorno seguente il suo agente venne avvistato in sede per discutere con Marotta e Ausilio. In Italia il suo profilo piaceva a Cagliari e Genoa, ma come detto il primo contatto col Newcastle (datato 17 gennaio) fu subito più che convincente nonostante il forte pressing del Lipsia. E infatti Inter e Magpies già il giorno seguente trovarono l'accordo: 2 milioni per il prestito, 20 per l'eventuale riscatto. 24 ore dopo l'agente Max Hagmayr era in Inghilterra per definire l'accordo, intanto però il Lipsia provava il tutto per tutto per provare il sorpasso all'ultima curva. Niente da fare però, il richiamo della Premier è stato troppo forte rispetto alla Bundes. E Lazaro, da questo pomeriggio, è ufficialmente un giocatore del Newcastle.