"Pedro? Vi piacerà, è elegante e da lui mi aspetto una crescita continua. Poteva essere del Real Madrid". Era il 3 settembre e il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè parlava così di Pedro Guilherme, nuovo colpo carioca della Fiorentina di Rocco Commisso.

Fallimento tecnico - Nelle scorse ore l'uomo mercato gigliato, dopo 6 mesi in cui Pedro non si è praticamente mai visto, ha decisamente corretto il tiro: "E' stato un fallimento tecnico, fortunatamente non economico". In estate la Viola aveva chiuso l'acquisto dal Fluminense per circa 13 milioni di euro, ovvero la stessa cifra scritta sul diritto di riscatto pattuito col Flamengo. I rubronegro hanno battuto un'agguerrita concorrenza, oltre a 3-4 club spagnoli e portoghesi anche Gremio e Palmeiras si erano interessate al classe '97. Ma alla fine il blasone e la potenza economica del club di Rio de Janeiro hanno avuto la meglio. Con Pedro che dovrà provare a ritrovare se stesso nella squadra che ha fatto rinascere anche un certo Gabigol.