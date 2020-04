I 100 giovani d'Italia - Al 6° posto c'è Pinamonti: per lui è il momento della verità

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1° gennaio del 1999

6) Andrea Pinamonti (1999, attaccante, Genoa)

E' l'ultimo anno in cui Andrea Pinamonti sarà giovane. Le premesse delle ultime stagioni lasciavano presagire che sarebbe stato più in alto, che sarebbe stato già in azzurro. Che sarebbe stato più di quel che sta facendo ora, ma il tempo per sbloccarsi, togliersi il peso dei paragoni dalle spalle, c'è tutto. Deve farlo, con coraggio e carattere. Ha i colpi dell'attaccante di qualità ma l'etichetta dell'eterno predestinato non è semplice da scrollare. Venti partite in Serie A, due reti. Non ha uno score da fromboliere ma l'attacco del Genoa non è certo tra i più fruttuosi e il turnover di panchine e calciatori non aiuta i giovani a trovar la loro dimensione. Prestito con riscatto e controriscatto, clausole ben più che onerose annesse, il futuro è ancora da scrivere. Ora o mai più? No. Però è il momento per Pinamonti di uscire dal guscio e decidere di diventare grande, di diventare quel grande attaccante che tutti s'aspettano.