I 100 giovani d'Italia - Dal 50° al 46°, da Merola a Capanni

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1° gennaio del 1999

46) Luan Capanni (2000, attaccante, Milan)

Brasiliano, ma di nascita. E lui stesso ha dichiarato, avendo la doppia cittadinanza, di sognare la maglia della Nazionale italiana. È il nostro Paese, d'altro canto, ad avergli dato l'occasione di coltivare il suo sogno: portato in Italia da Tare, ds della Lazio, quando il suo contratto col Flamengo era in scadenza, si è poi trasferito al Milan: ottimi i numeri in questa stagione, con 9 gol in 12 presenze nel campionato Primavera 2. Centravanti dal fisico possente, ha nella velocità e nella tecnica alcune delle sue migliori qualità: Simone Inzaghi aveva un debole per lui, tanto da farlo esordire in Serie A.

47) Fabrizio Caligara (2000, centrocampista, Venezia)

"C'è anche un altro 2000 di qualità. Si chiama Caligara". Parola di Allegri, mentre tutti si innamoravano del talento di Moise Kean. Scuola Juve, ma prima di approdare in bianconero nel 2013 ha fatto parte dei settori giovanili di Inter e Pro Vercelli. Debutto da star: con la Vecchia Signora esordisce in Champions League, al Camp Nou contro il Barcellona. A gennaio 2018 passa per due milioni al Cagliari, poi due prestiti. Sfortunato quello a Olbia, dove è costretto ai box per quasi tutto il campionato da un brutto infortunio al bicipite femorale. Ritrova continuità in quest'annata col Venezia in B: 11 presenze, di cui 8 da titolare, con la rete segnata al Crotone proprio prima dello stop per il Coronavirus. Caratteristiche: mancino, può giocare da interno di centrocampo sia a due che a tre. Il suo idolo? Marchisio.

48) Alessandro Cortinovis (2001, trequartista, Atalanta)

Salutato Kulusevski, la Dea ha subito un nuovo gioiello da proporre. Stella della Primavera dell'Atalanta, il suo ruolo naturale è tra le linee, elemento di raccordo fra centrocampo e attacco. In questa stagione è stato però impiegato anche da mezzala, mentre in passato da falso nueve. Tecnica finissima, grande capacità balistica, nerazzurro praticamente da sempre. Gli chiedono di mettere muscoli, ma su quello c'è tempo per lavorare, mentre il talento non si crea. Non ha ancora esordito in A, ma è già nel mirino di diverse big: la Juve, per esempio, ci pensa da parecchio.

49) Franco Tongya (2002, trequartista, Juventus)

Chi ha seguito il percorso recente dell'Italia Under 17 conosce benissimo il suo nome. Prodotto del vivaio bianconero, ne è considerato la next big thing. Nasce come trequartista, ma tra Juve e nazionale, complice anche la presenza di Sebastiano Esposito, ha arretrato leggermente il suo raggio di azione e affinato le sue qualità in una posizione che può dargli tanto. Centrocampista di spinta ma all'occorenza anche di copertura, ha ottima tecnica e buona visione di gioco.

50) Davide Merola (2000, attaccante, Empoli)

Conteso da Juve, Roma e Napoli in tenerissima età, ha scelto la maglia dell'Inter dopo essersi fatto notare con la maglia del Capua. In nerazzurro ha debuttato in Europa League, contro l'Eintracht Francoforte. Poi, in estate, il trasferimento a titolo definitivo all'Empoli in B, dove finora è riuscito a ritagliarsi soprattutto scampoli di partita (4 presenze in campionato). Attaccante brevilineo e rapido, può giocare da prima o seconda punta, ha nella velocità (di corsa e di esecuzione) e nella capacità realizzativa le proprie migliori qualità.