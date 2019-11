I casi del mercato - Darmian, a Parma con l'Inter nel futuro?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti che potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i nomi che saranno protagonisti delle cronache.

MATTEO DARMIAN - A che punto eravamo rimasti? Dopo quattro stagioni in Premier League col Manchester United, il terzino di Legnano è tornato in Italia. Grande affare del Parma, che lo ha blindato con un contratto quadriennale: un piccolo capolavoro di mercato. Fin qui, buoni frutti sul campo: otto gare da 90 minuti, un assist. Lontani i tempi dell'exploit al Torino, almeno per ora, anche perché in granata giocava in un 3-5-2 che ne esaltava le caratteristiche offensive, più che l'attenzione in fase di non possesso.

L'INTER NEL FUTURO - Sin dal suo ritorno in Italia, si è parlato di un affare in sinergia tra Parma e Inter. Di conferme ufficiali, al momento, non ne sono mai arrivate. I rapporti tra i due club, non è un mistero, sono ottimi (leggasi affari Brazao, Adorante, Bastoni). A gennaio, Conte chiede a gran voce rinforzi, compresa un'alternativa in più sulla fascia: saranno anticipati i tempi di un'operazione che per molti (in ottica estiva però) è già scritta?

Valore di mercato: 10 milioni (dati Transfermarkt)

Scadenza contratto: 2023