I casi del mercato - Mandzukic, rifiuto al Qatar. Speranza United

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti nomi potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i quaranta nomi che saranno protagonisti delle cronache.

MARIO MANDZUKIC - Da eroe a zero, la strada è brevissima. Cioè dal contratto firmato un anno fa, dopo un inizio straordinario di stagione, dove aveva segnato molti gol - a tutte le competitor per lo Scudetto - al declino dei mesi successivi, fino all'essere un pacco quasi indesiderato. Mandzukic voleva giocarsi le sue carte, ma la permanenza di Higuain ha chiuso molte porte: se Matuidi e Khedira sono stati recuperati completamente da Sarri, eliminando anche Emre Can dalla lista Champions, Mandzukic è rimasto fermo.

FUORI DAL GIRO - Le parti non vogliono andare allo scontro, per determinati motivi, aspettando gennaio. Dove chiaramente il croato potrà essere un uomo mercato. La scelta però è chiara: Cina o Qatar non sono idee percorribili, a meno che arrivino cifre davvero importanti, il Borussia Dortmund ci ha provato, la speranza è quella di un'avventura in Premier, al Manchester United.

Valore di mercato: 10 milioni di euro

Scadenza contratto: 2020

Dati Transfermarkt