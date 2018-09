I dolori del giovane Dybala: da CR7 a Messi, sempre all'ombra di fenomeni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto un discorso di personalità e carattere. L'inizio di stagione di Paulo Dybala è stato tutt'altro che esaltante: tre sole presenze da titolare, in panchina per 90' contro il Valencia e nessuna rete realizzata. France Football ha analizzato il momento negativo della Joya, il cui rendimento sembra sia condizionato pesantemente dalla figura ingombrante di Cristiano Ronaldo. Il mondo Juve ormai ruota tutto attorno all'asso portoghese e l'attaccante argentino sembra risentirne più di tutti; un po' quello che gli succede in Nazionale, dove è costretto ancora a vivere all'ombra di un certo Messi.