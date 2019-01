I fatti del 2018 - Berlusconi compra il Monza. Per la gioia di Galliani

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quando Adriano Galliani si mise in affari con Silvio Berlusconi nel 1979 lo fece ad una sola condizione: poter seguire il Monza in casa e in trasferta. Del resto già da qualche anno lo stesso Galliani era dirigente del club brianzolo, prima di diventare qualche anno più tardi con grande successo amministratore del Milan proprio di Silvio Berlusconi. "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano" ha spesso dichiarato nella sua esperienza rossonera l'ad. Che dal 28 settembre ricopre il medesimo ruolo nel suo Monza, comprato proprio da Silvio Berlusconi.

A rendere ancor più singolare la questione c'è che a cedere il club nelle mani dell'affiatato è stato Nicola Colombo, figlio di un ex presidente del Milan (Felice Colombo alla guida dei rossoneri dal 1977 al 1980), che nel 2015 aveva salvato il Monza dal fallimento.

Il sogno è il derby col Milan, nell'immediato c'è il ritorno in una Serie B che non vede i brianzoli dalla stagione 2000-01. La rivoluzione è già iniziata: via Zaffaroni, Cristian Brocchi nuovo giocatore. E il mercato sarà scoppiettante, con una linea chiara: una squadra tutta italiana, un sogno che Berlusconi ha sempre voluto per il suo Milan, ma che è divenuto vincente grazie ai grandi campioni stranieri.