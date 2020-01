I fatti del 2019 - Dalla B all'Italia. Tonali e l'etichetta di "nuovo Pirlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“A Brescia gioca il nuovo Pirlo” è una frase che accompagna oramai da anni la carriera di Sandro Tonali, talento classe 2000 delle Rondinelle. Fin dal suo esordio, appena 17enne nell’agosto 2017 il ragazzino di Lodi si è sentito addosso il paragone con il campione di Milan, Juventus e della Nazionale italiana che proprio al ‘Rigamonti’ aveva mosso i primi passi della sua carriera poco meno di vent’anni prima.

Gli scettici, però, non reputavano il palcoscenico della Serie B sufficientemente competitivo per capire davvero il valore del giocatore. Neanche una stagione conclusa con 34 presenze, 3 gol ma soprattutto con la promozione in Serie A sembrava non bastare.

Ecco allora l’approdo nella massima serie. A 19 anni e da titolare. Mai in discussione neanche di fronte alle difficoltà di un Brescia con qualche lacuna di troppo. Un rendimento, quello di Tonali, che nonostante la stagione complicata dei lombardi colpisce anche io ct Roberto Mancini che lo convoca più volte e lo fa esordire nella trasferta in casa del Liechtenstein del 15 ottobre scorso.

La prova finale che il talento intravisto in Serie B nelle stagioni passate era tutt’altro che un fuoco di paglia o un bagliore destinato ad illudere. Sandro Tonali è un giocatore vero, da Serie A e da grande squadra. Tanto interessante che tutte le big italiane hanno iniziato il corteggiamento in vista della prossima estate.

Con Massimo Cellino pronto a contare i milioni di euro che pioveranno nelle sue casse. Per quello che potrebbe essere il nuovo Pirlo, ma anche qualcosa di diverso. Forse anche migliore.