I meno utilizzati - Chievo - Pucciarelli 22 minuti, Burruchaga 0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I calciatori meno utilizzati nelle prime otto giornate di campionato, escludendo gli infortunati di lungo corso e i secondi o terzi portieri mai impiegati finora.

Mauro Burruchaga (4 convocazioni, 0 presenze) - Figlio del leggendario Jorge, autore di una buona trafila nelle riserve del River Plate, è arrivato a parametro zero al Chievo Verona. Non ha ancora esordito.

Strahinja Tanasijevic (7 convocazioni, 0 presenze) - Difensore, arrivato dal Rad di Belgrado nel passato gennaio, ha al suo attivo solo 9 presenze nella massima serie serba. Una convocazione nella scorsa stagione, sette in questa, ancora 0 minuti all'attivo.