I meno utilizzati - Empoli: Ucan e Marcjanik mai in campo

© foto di Federico De Luca

I calciatori meno utilizzati nelle prime otto giornate di campionato, escludendo gli infortunati di lungo corso e i secondi o terzi portieri mai impiegati finora.

Salih Ucan (7 convocazioni, 0 presenze, 0' in campo) - Doveva essere il rinforzo di qualità ed esperienza per il centrocampo dell'Empoli, ma Aurelio Andreazzoli non gli ha ancora dato opportunità di mettersi in mostra a causa anche di una condizione fisica non ancora ottimale. Dopo la sosta, probabilmente, l'ex giallorosso troverà un po' di spazio. Per ora i numeri non sono incoraggianti: sette convocazioni e zero minuti.

Dicono di lui - Fabrizio Corsi: "È un giocatore di grandi qualità tecniche, ha capacità di lettura negli ultimi 20 metri veramente importanti. Era molto indietro dal punto di vista fisico e non è stato impiegato per questo motivo".

Michal Marcjanik (9 convocazioni, 0 presenze, 0' in campo) - Doveva insidiare il posto da titolare a Maietta, ma alla fine si è ritrovato a essere l'ultima scelta in difesa. Il buon avvio di stagione di Rasmussen ha relegato il centrale polacco sempre in panchina: zero minuti in 9 partite stagionali. Anche lui spera di rendersi utile dopo la sosta.

Matteo Brighi (9 convocazioni, 1 presenza, 9' in campo) - Solo nove minuti contro il Milan, per blindare l'1-1 con la sua esperienza. In estate poteva andare via, ma ha scelto di giocarsi le sue carte con la squadra che ha creduto in lui nonostante i 37 anni di età. È stato utile nella promozione della passata stagione, adesso spera che Andreazzoli gli conceda qualche minuto in più.