I meno utilizzati - Fiorentina: Ceccherini e Laurini cercano spazio

© foto di Federico De Luca

I calciatori meno utilizzati nelle prime otto giornate di campionato, escludendo gli infortunati di lungo corso e i secondi o terzi portieri mai impiegati finora.

Federico Ceccherini (8 convocazioni, 0 presenze, 0' in campo) - Tra le certezze della Fiorentina c'è sicuramente il quartetto difensivo, composto da Milenkovic, Pezzella, Hugo e Biraghi. L'impiego costante di questi 4 giocatori ha chiuso le porte a Federico Ceccherini, arrivato in estate dopo gli ottimi campionati disputati con la maglia del Crotone. Finora non è mai sceso in campo, ma la stagione è lunga e il classe 1992 del Livorno spera di ritagliarsi uno spazio importante nella seconda parte.

Dicono di lui - Stefano Pioli: "Io ho condiviso tutto con la società, che sa di cosa abbiamo bisogno. Lo abbiamo seguito per tanto. Può giocare sia centrodestra che centrosinistra. È molto motivato e contento".

Vincent Laurini (8 convocazioni, 1 presenza, 9' in campo) - Un anno fa si era imposto come una delle rivelazioni della Fiorentina, ma il talento di Milenkovic lo ha costretto a un ruolo di comparsa in questo avvio di stagione. In estate si era parlato di cessione, a gennaio potrebbe decidere di cambiare aria. I nove minuti giocati finora (contro l'Atalanta) sono davvero pochi.

Dicono di lui - Mario Giuffredi (agente): "L'anno scorso ha giocato bene e ha dimostrato di essere di sicuro affidamento. È normale che le dinamiche di una squadra a volte non siano prevedibili e l'esplosione di Milenkovic ha messo Vincent in seconda linea. Però il giocatore potrà tornare utile durante tutto il campionato".

Christian Norgaard (8 convocazioni, 1 presenza, 36' in campo) - Sembrava potesse partire titolare nel 4-3-3 di Pioli, invece il danese ha giocato solo 36' contro il Chievo, alla prima di campionato. L'arrivo in extremis di Edmiilson Fernandes lo ha relegato a quinta scelta nelle gerarchie dell'allenatore viola.