I meno utilizzati - Parma, tra infortuni e prestiti in tanti con pochi minuti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I calciatori meno utilizzati nelle prime otto giornate di campionato, escludendo gli infortunati di lungo corso e i secondi o terzi portieri mai impiegati finora.

Mattia Sprocati (7 convocazioni, 1 presenza, 12' in campo) - Ottima stagione nella scorsa annata con la maglia della Salernitana, seppur in B, arriva in prestito dalla Lazio, che lo ha preso intuendone le buone qualità. Chiuso in biancoceleste, anche in ducale non sta trovando grande spazio.

"La società, come sapete, lavora anche per il futuro. Sprocati ha fatto una buona stagione con la Salernitana e abbiamo deciso di acquistarlo per dargli la possibilità di rapportarsi con giocatori di un altro livello qui" (Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, il 3 agosto 2018)

Francisco Sierralta (5 convocazioni, 1 presenza, 13' in campo) - È tornato dopo la scorsa stagione, riuscendo a trovare una convocazione con la Nazionale cilena, in area di rifondazione dopo aver mancato il Mondiale. Per ora non sta trovando grande spazio, Bruno Alves e Gagliolo sono inamovibili.

Dicono di lui : "E' un altro giocatore che ci piace. Forse non ha giocato tantissimo da noi, però ci piace" (Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, il 13 giugno 2018)

Marcello Gazzola (7 convocazioni, 1 presenza, 20' in campo) - Doveva essere il titolare sulla fascia destra, alternandosi con Iacoponi, invece per ora ha fatto molta panchina. Sia per le ottime prestazioni di chi va in campo, anche per le condizioni fisiche che negli ultimi tempi sono stato tutt'altro che ottimali.

"Marcello Gazzola si è totalmente ristabilito, oggi ha giocato tutta la partita, poi ci saranno altre valutazioni" (Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, l'8 settembre 2018)