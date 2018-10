I meno utilizzati - Roma: Coric a 0 minuti, nonostante l'investitura di Totti

I calciatori meno utilizzati nelle prime otto giornate di campionato, escludendo gli infortunati di lungo corso e i secondi o terzi portieri mai impiegati finora.

Ante Coric (quattro convocazioni, zero minuti in campo) - Accolto come un grande talento, il croato ex Dinamo Zagabria non è riuscito a ritagliarsi lo spazio auspicato. E' stato tra i primi volti nuovi in vista della stagione in corso, pagato sei milioni di euro più bonus. Non è difficile pensare che a gennaio sarà ceduto per adattarsi alla Serie A: SPAL, Bologna, Empoli e Sassuolo sono i club interessati.

Dicono di lui - "Tecnicamente è un giocatore dotato e spero ce lo faccia vedere, è giovane, forte, rimarranno a bocca aperta i tifosi". (Francesco Totti, 27 luglio 2018).

Luca Pellegrini (sette convocazioni, tre presenze, 84' in campo) - Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Di Francesco l'ha schierato soltanto contro Frosinone ed Empoli. Due sfide non proprio impossibili, ma utili a concedere spazio e minutaggio al talentuoso classe '99.

Dicono di lui - "Deve continuare a lavorare con umiltà, ha consapevolezza nei propri mezzi e personalità. Ha sbagliato qualche cross, ma non subisce la categoria. Non m'interessa l'età, mi basta che abbia le caratteristiche per giocare in questo campionato". (Eusebio Di Francesco, 6 ottobre 2018).