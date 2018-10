I meno utilizzati - Sassuolo: Matri one shot one kill, Brignola in stand by

I calciatori meno utilizzati nelle prime otto giornate di campionato, escludendo gli infortunati di lungo corso e i secondi o terzi portieri mai impiegati finora.

Federico Peluso e Marcello Trotta (nessuna convocazione, zero minuti in campo) - Il centrocampista ex Juventus e l'attaccante ex Crotone sono rimasti a guardare in questi primi due mesi della nuova stagione. Il primo interessava al Cagliari durante l'estate, il secondo era finito nel mirino di Sporting, Frosinone, Bologna, Udinese e Charleroi. In inverno, magari, le piste di mercato potrebbero tornare percorribili.

Dicono di loro - "A breve rientrerà in gruppo anche Peluso e deciderò di volta in volta, mi piace tenere tutti protagonisti". (Roberto De Zerbi, 20 settembre 2018).

"Trotta? C'era chi lo criticava e invece ha dimostrato di essere incisivo, può crescere ulteriormente, è in un ambiente dove può continuare il suo percorso". (Davide Nicola, 24 luglio 2017).

Jens Odgaard e Leonardo Sernicola (rispettivamente tre e sette convocazioni, zero minuti in campo) - L'attaccante danese è arrivato in estate dall'Inter, collezionando una presenza con la Primavera. L'ex Ternana, invece, non ha ancora avuto chance di mettersi in mostra.

Dicono di loro - "L'Inter ha assicurato che potrebbe riprenderlo. Il club era molto aperti ad ogni eventualità, anche l'idea del prestito era sul tavolo". (Simon Friis, agente del calciatore, 9 luglio 2018).

Alessandro Matri (nove convocazioni, una presenza, 3' in campo) - L'attaccante ex Milan e Juventus s'è fatto trovare pronto contro la SPAL. Pochi istanti in campo, un gol. Quello del definitivo 2-0.

Dicono di loro - "Ragazzo serio, si allena con grande dedizione, ha segnato ed è il giusto premio". (Roberto De Zerbi, 27 settembre 2018).

Cristian Dell'Orco (nove convocazioni, due presenze, 18' in campo) - Il difensore ex Parma e Novara attende il suo momento per mostrare le sue doti. il tecnico De Zerbi lo tiene in considerazione.

Dicono di loro - "Verrà il tempo anche per quelli che adesso sono un po' più trascurati dal punto di vista del minutaggio, come Lemos, Dell'Orco e Pegolo". (Roberto De Zerbi, 29 settembre 2018).